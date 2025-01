Неймар официално се раздели с Ал-Хилал

Неймар се раздели с Ал-Хилал по взаимно съгласие, съобщиха в понеделник шампионите на Саудитската Арабия. Най-добрият голмайстор на Бразилия за всички времена имаше доста разочароващ период в клуба и така и не успя да покаже на какво е способен. В крайна сметка двете страни решиха, че е най-добре да прекратят взаимоотношенията си.

32-годишният футболист получи контузия в коляното в квалификацията на Бразилия за Световното първенство срещу Уругвай през октомври 2023 г., която го извади за дълго от игра. Дори и след възстановяването си обаче той не успя да се върне към най-добрата си форма.

🚨💣 Neymar Jr back to Santos, story confirmed and HERE WE GO! ⚪️⚫️🇧🇷



Al Hilal have terminated Ney’s contract with immediate effect as the Brazilian will now travel for medical and sign in as new Santos player.



Back to Santos, back to Vila Belmiro.



Ney volta pra casa. 🔙🏡 pic.twitter.com/gmPu9uVdNa