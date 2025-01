Байерн Мюнхен официално привлече млад вратар

Байерн Мюнхен официално обяви, че е привлякъл младия вратар на Кьолн Йонас Урбиг. Баварците ще платят за него сумата от седем милиона евро плюс още три милиона евро под формата на различни бонуси. Самият 21-годишен Урбиг e сложил подписа си под договор до лятото на 2029-а година.

Стражът ще носи номер 40 и най-вероятно ще бъде включен в състава на Байерн още в мача срещу новака в Бундеслигата Холщайн Кил през уикенда.

През този сезон Урбиг има 11 срещи за Кьолн, в които е допуснал 22 гола и е запазил две „сухи“ мрежи. Той има и осем мача за младежкия национален отбор на Германия.

По-рано този месец от Байерн уредиха и привличането на младия халф на Хофенхайм Том Бишоф, който ще пристигне в тима от следващия сезон.

„Байерн е един от най-големите клубове в света. Горд съм, че сега съм тук и очаквам с нетърпение да опозная новия си отбор възможно най-бързо. Целта ми е да работя върху себе си професионално всеки ден и да продължа да се развивам в нашата вратарска група с Мануел Нойер“, заяви Урбиг пред официалния сайт на баварците.

🗣️ 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗨𝗿𝗯𝗶𝗴 𝗼𝗻 𝗵𝗶𝘀 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗮𝘁 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘆𝗲𝗿𝗻 💬



"FC Bayern are one of the biggest clubs in the world. I'm proud to be here now and I'm looking forward to getting to know my new team as quickly as possible."#ServusJonas #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/xrkjCYc4v0 — FC Bayern (@FCBayernEN) January 27, 2025

„Радваме се, че успяхме да осъществим още един трансфер с оглед на бъдещето с Йонас Урбиг. Той е един от най-обещаващите млади вратари в германския футбол, много амбициозен и с огромен потенциал. Йонас е модерен вратар, който с начина, по който интерпретира вратарството, се вписва много добре в стила на игра на Байерн“, добави спортният директор Кристоф Фройнд.

🗣️ 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗵 𝗙𝗿𝗲𝘂𝗻𝗱 𝗼𝗻 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗨𝗿𝗯𝗶𝗴 💬



“We are delighted that in signing Jonas Urbig, we have been able to complete another transfer with a view to the future. He is one of the most promising young goalkeepers in German football, is very ambitious and… pic.twitter.com/yLndPSpMoY — FC Bayern (@FCBayernEN) January 27, 2025