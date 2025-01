Шеф на Australian Open иска да направи статуя на Джокович

Турнирният директор на Australian Open Крейг Тайли смята, че Новак Джокович заслужава да има своя статуя в “Мелбърн Парк”, въпреки че сърбинът бе освиркан от публиката на “Род Лейвър Арена” след оттеглянето си след първия сет на полуфинала с Александър Зверев.

Ноле преживя труден период в Австралия, откакто беше депортиран и му беше наложена забрана да се състезава там заради ваксинационния му статус през 2022 година. Докато Зеленият континент беше щастливо ловно поле за него - там той е спечелил 10 от своите 24 трофея от Големия шлем, Джокович влезе в конфликт с австралийските фенове, официални лица и медии.

First, he is accused of “faking an injury” for the billionth time. Then, he is booed for retiring mid-match while clearly being in pain and heavily strapped.



All of this at a Grand Slam he has won TEN times.



Disgraceful. Novak Djokovic really is too good for tennis sometimes pic.twitter.com/Rnka5vH3aQ