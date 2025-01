Манчестър Юнайтед привлича пореден талант на Арсенал

Манчестър Юнайтед ще привлече в състава си младия талант на Арсенал Ейдън Хевън. Новината разкри трансферният експерт Фабрицио Романо, според когото всичко по трансфера вече е уточнено.

18-годишният халф бе считан за един от големите таланти в академията на Арсенал. Той обаче отказа предложението на лондончани да подпише нов договор, като такова имаше и от страна на Айнтрахт (Франкфурт). Играчът е предпочел офертата на Юнайтед и вече се очаква да потегли към Манчестър за задължителните медицински прегледи, преди да подпише с "червените дяволи".

