Люис Хамилтън катастрофира на тестовете на Ферари в Барселона

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е катастрофирал днес по време на частните тестове на Ферари на пистата „Барселона-Каталуня“. Информацията е на RacingNews365, като не е потвърдена от Ферари.

Хамилтън и Шарл Леклер започнаха вчера работа на каталунската писта, като двамата се редуват зад волана на болида на тима от сезон 2023 – SF23. От отбора не съобщават информация за времена, серии от обиколки и с колко гориво излизат на пистата пилотите.

Според наличната информация, Хамилтън е излетял от трасето в бърза обиколка и се е ударил в предпазната стена на един от завоите в последния сектор на каталунската писта. Хамилтън е излязъл сам от колата и не е пострадал в инцидента.

Що се отнася до автомобила му обаче, очевидци заявиха, че колата е с поражения по окачването и аеродинамичните елементи. Веднага след удара болидът е бил прибран в боксовете за ремонт от механиците на тима.

Предполага се, че заради загубеното време днес Хамилтън ще кара и утре, заедно с Антонио Джовинаци и Дино Беганович.

🚨 | Lewis Hamilton crashed his SF-23 at a test in Montmeló this morning. The car ended up in the barriers with significant damage to the bodywork, however Hamilton ended up unscathed. When asked about the incident, Hamilton said he was “doing my best Leclerc impression.” pic.twitter.com/gHFicHaxZH