Шампионът на Южна Америка взема ас на Лудогорец

Шампионът на Южна Америка - Ботафого е постигнал договореност с Лудогорец за трансфера на Руан Круз, съобщава бразилското радио „Тупи“. Според информацията клубът от Рио де Жанейро ще придобие 100% от правата на 23-годишния нападател. Руан Круз пък ще подпише договор за четири години.

Бразилецът премина в Лудогорец от Сантос през миналата зима със свободен трансфер. Смята се, че „орлите“ искат около 9 милиона евро за правата му, което е повече от рекордния трансфер в българския футбол - преди 1,5 г. Игор Тиаго бе продаден на белгийския Брюж за 8 млн. евро.

O atacante Rwan Cruz será jogador do Botafogo. O Glorioso já tem tudo acertado com o Ludogorets pelo centroavante de 23 anos.



O Botafogo começará a fase de troca de documentos para ter 100% dos direitos federativos do jogador, em um contrato de quatro anos.



