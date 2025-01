Три гола не достигнаха за велик рекорд в Шампионска лига

Вчера се състоя последният кръг от основната фаза на Шампионска лига. В него паднаха забележителните 64 гола, но това не е рекорд в историята на турнира.

На 16 септември 1970 година, в един ден от надпреварата, която тогава носи името Купа на европейските шампиони, биват отбелязани зашеметяващите 66 попадения.

64 - There were 64 goals scored in the UEFA Champions League tonight, with only one day of European Cup action ever seeing more goals scored (66 on 16 September 1970). Nintendo. pic.twitter.com/7UvUC9F5TB