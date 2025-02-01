Спортът по ТВ на (1 февруари)

Везенков и Олимпиакос се завърнаха на победния път в Евролигата

Олимпиакос се завърна на победния път в Евролигата. В мач от 24-ия кръг на турнира грандът от Пирея се наложи с 92:89 над Анадолу Ефес у дома. Пореден ...