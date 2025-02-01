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Спортът по ТВ на (1 февруари)

Спортът по ТВ на (1 февруари)

1 Февруари, 2025 07:45 518 1

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ на (1 февруари) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

10.50 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, малка шанца, жени Евроспорт 1

11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.35 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, малка шанца, мъже Евроспорт 1

12.00 Биатлон, Европейско първенство, 10 км преследване, жени БНТ 3

12.50 Ски скокове: Световна купа във Вилинген, голяма шанца, жени Евроспорт 1

13.00 Баскетбол, „Спартак“ (Пл) - „Академик“ МАХ Спорт 2

13.45 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, пети етап, мъже Евроспорт 2

14.00 „Фортуна“ - „Улм“ Диема спорт

14.00 „Айнтрахт“ (Брауншвайг) - „Кьолн“ Диема спорт 3

14.30 „Нотингам“ - „Брайтън“ Диема спорт 2

14.30 „Плимут“ - „Уест Бромич“ Нова спорт

14.30 Фрийстайл ски: Световна купа във Вейзонас, ски крос, мъже и жени Евроспорт 1

14.40 Биатлон, Европейско първенство, 12,5 км преследване, мъже БНТ 3

15.00 „Хетафе“ - „Севиля“ МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: Германия Мастърс, полуфинал Евроспорт 1

15.45 Колокрос: Световен шампионат, Лиевен, жени Евроспорт 2

16.00 „Удинезе“ - „Венеция“ МАХ Спорт 3

16.00 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1

16.15 Ръгби, Шотландия – Италия МАХ Спорт 2

16.30 „Байерн“ - „Холщайн“ Диема спорт 3

17.00 „Борнемут“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2

17.00 „Ипсуич“ - „Саутхемптън“ Нова спорт

17.15 „Виляреал“ - „Валядолид“ МАХ Спорт 4

17.20 Ски скокове: Световна купа във Вилинген, голяма шанца, мъже Евроспорт 2

17.30 „Санта Клара“ - „Каза Пиа“ Ринг

18.00 „Брест“ - ПСЖ Диема спорт

18.45 Ръгби, Ейре – Англия МАХ Спорт 1

19.00 „Аталанта“ - „Торино“ МАХ Спорт 3

19.00 UFC, Адесаня срещу Имавов МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол, „Сарагоса“ - „Мурсия“ Диема спорт 3

19.30 „Атлетико“ - „Майорка“ МАХ Спорт 4

19.30 „Уулвърхемптън“ - „Астън Вила“ Диема спорт 2

19.30 „Унион“ - „Лайпциг“ Нова спорт

20.00 „Монако“ - „Оксер“ Диема спорт

20.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, трети ден Евроспорт 2

21.00 Снукър: Германия Мастърс, полуфинал Евроспорт 1

21.00 Боксър, бойно събитие от Лондон Диема спорт 3

21.30 Шалке“ - „Магдебург“ Нова спорт

21.45 „Болоня“ - „Комо“ МАХ Спорт 3

21.45 Баскетбол, „Андора“ - „Валенсия“ Диема спорт 2

22.00 „Еспаньол“ - „Реал“ МАХ Спорт 4

22.00 НЕК – ПСВ „Айндховен“ Ринг

22.05 „Лил“ - „Сент Етиен“ Диема спорт

00.00 НБА, „Юта“ - „Орландо“ Диема спорт 2


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