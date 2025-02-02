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Спортът по ТВ в неделя (2 февруари)

Спортът по ТВ в неделя (2 февруари)

2 Февруари, 2025 07:30 350 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (2 февруари) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

05.00 НХЛ, „Калгари“ - „Детройт“ МАХ Спорт 2

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

10.35 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, малка шанца, жени Евроспорт 1

10.45 Ски бягане: Световна купа в Коние, 10 км, мъже Евроспорт 2

11.20 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, малка шанца, мъже Евроспорт 1

11.40 Биатлон, Европейско първенство, 4х6 км щафета, жени БНТ 3

12.15 Ски алпинизъм: Световна купа в Таул Евроспорт 2

12.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гармиш - Партенкирхен, спускане, мъже Евроспорт 1

13.00 Баскетбол, „Миньор“ - „Балкан“ МАХ Спорт 2

13.30 „Ювентус“ - „Емполи“ МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, „Уникаха“ - „Баскония“ Диема спорт

13.30 Колоездене: "Челъндж Майорка", мъже Евроспорт 2

14.00 Баскетбол, „Тенерифе“ - „Рео Бреоган“ Нова спорт

14.30 „Хамбургер“ -“ Хановер“ Диема спорт 3

14.30 Фрийстайл ски: Световна купа във Вейзонас, ски крос, мъже и жени Евроспорт 1

14.40 Биатлон, Европейско първенство, 4х7,5 км щафета, мъже БНТ 3

15.00 „Барселона“ - „Алавес“ МАХ Спорт 4

15.30 „Аякс“ - „Фейенорд“ Ринг

15.30 Снукър: Германия Мастърс, финал Евроспорт 1

15.45 Колокрос: Световен шампионат, Лиевен, мъже Евроспорт 2

16.00 „Фиорентина“ - „Дженоа“ МАХ Спорт 3

16.00 „Манчестър Юнайтед“ - „Кристъл Палас“ Диема спорт 2

16.00 „Брентфорд“ - „Тотнъм“ Диема спорт

16.00 „Тулуза“ - „Ница“ Нова спорт

16.00 Тенис, турнир в Монпелие (финал) МАХ Спорт 2

16.30 „Айнтрахт“ - „Волфсбург“ Диема спорт 3

17.00 Волейбол, „Пиаченца“ - „Лубе“ МАХ Спорт 1

17.15 „Валенсия“ - „Селта“ МАХ Спорт 4

17.30 „Мъдъруел“ - „Селтик“ Ринг

18.00 Волейбол, ЦСКА - „Славия“ БНТ 3

18.00 Баскетбол, „Барселона“ - „Манреса“ Нова спорт

18.00 Ски скокове: Световна купа във Вилинген, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

18.30 „Арсенал“ - „Манчестър Сити“ Диема спорт 2

18.30 „Байер“ - „Хофенхайм“ Диема спорт 3

19.00 „Милан“ - „Интер“ МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, „Локомотив Авиа“ - „Дея“ МАХ Спорт 2

19.00 Волейбол, „Гротадзолина“ - „Милано“ МАХ Спорт 1

19.00 Сноуборд: Световна купа в Аспен, слоупстайл, мъже и жени Евроспорт 1

19.30 ПАОК – АЕК Диема спорт

19.30 „Осасуна“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4

20.00 „Спорнинг“ - „Фарензе“ Ринг

20.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, четвърти ден Евроспорт 2

20.30 „Щутгарт“ - „Борусия“ (М) Диема спорт 3

21.00 Снукър: Германия Мастърс, финал Евроспорт 1

21.45 „Рома“ - „Наполи“ МАХ Спорт 3

21.45 „Марсилия“ - „Лион“ Диема спорт 2

22.00 „Бетис“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4

22.30 „Ещрела“ - „Бенфика“ Ринг

22.30 НБА, „Кливлънд“ - „Далас“ Диема спорт

01.00 НБА, „Филаделфия“ - „Бостън“ Диема спорт 3

02.00 Топ ранк, бойно събитие Диема спорт 2

03.00 Наскар, състезание в Северна Каролина МАХ Спорт 1


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