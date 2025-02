Бунтове и недоволство: "Погребение" за Далас Маверикс след трансфера на Лука Дончич

Трансферът на Лука Дончич остави целия баскетболен свят смаян и изненадан.

Словенският пойнт гард сменни Далас Маверикс за Лос Анджелис Лейкърс, разменен за Антъни Дейвис.

Феновете на Маверикс все още не могат да асимилират тази сделка. Не могат и да прежалят Дончич, който бе техен идол в последните години.

Масови протести избухнаха в Далас след новината за трансфера на Дончич. Фенове потърсиха сметка от клуба пред залата. Някои от тях бяха в истински траур, пристигайки с ковчег, за да „погребат“ това, което е останало от Маверикс след раздялата с Дончич, пише "ТЕМА Спорт".

Бунтове има и в социалните мрежи. Последствията са толкова сериозни, че Маверикс загуби почти един милион последователи само в Instagram.

Феновете описват сделката като „най-лошия трансфер в историята на НБА“. Освен ковчега пред залата на Маверикс се струпаха прощални писма, фланелки, свещи и всякакви други предмети, свързани с Дончич, достойно за истинско опело.

Mavs fans are paying their respects for the late Luka Doncic this afternoon



He didn’t die, he was just traded for a 2029 first round pick

pic.twitter.com/J1XL9qQvDb