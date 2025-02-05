Ясен е съдията на Левски - Лудогорец

Дербито между Левски и Лудогорец при подновяването на еfbet Лига ще се ръководи от Радослав Гидженов. Срещата между Славия и ЦСКА е поверена на Валентин Железов.

Ето всички назначения:

7 февруари 2025 г., петък, 17:30 часа

Арда Кърджали 1924 - Спартак 1918

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР:Мартин Иванов Марков

СН: Атанас Петров Бозев



8 февруари 2025 г., събота, 12:30 часа

Септември Сф - Ботев Враца

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2:Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР:Иво Венциславов Андреев АВАР:Стоян Панталеев Арсов

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



8 февруари 2025 г., събота, 15:00 часа

Черно море - ПФК Локомотив Пловдив 1926

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1:Тодор Василев Вуков АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Ахмед Яшар Ахмед



8 февруари 2025 г., събота, 17:30 часа

Славия 1913 - ЦСКА

ГС: Валентин Станчев Железов АС1:Георги Йорданов Дойнов АС2:Станимир Илков Илков

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР:Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР:Станимир Лозанов Тренчев

СН: Ичко Лозев Лозев



9 февруари 2025 г., неделя, 12:00 часа

ЦСКА 1948 - Локомотив 1929

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2:Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Валентин Желев Добрев



9 февруари 2025 г., неделя, 14:30 часа

Ботев АД - Хебър 1918

ГС: Георги Милков Гинчев АС1:Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР:Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Георги Владимиров Игнатов



9 февруари 2025 г., неделя, 17:15 часа

Левски - Лудогорец 1945

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН: Никола Петров Джугански



10 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 часа

Берое Стара Загора - Крумовград

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР:Красен Иванов Георгиев АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Цветан Кръстев Кръстев