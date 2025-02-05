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Ясен е съдията на Левски - Лудогорец

Ясен е съдията на Левски - Лудогорец

5 Февруари, 2025 10:27 108 0

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Срещата между Славия и ЦСКА е поверена на Валентин Железов

Ясен е съдията на Левски - Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дербито между Левски и Лудогорец при подновяването на еfbet Лига ще се ръководи от Радослав Гидженов. Срещата между Славия и ЦСКА е поверена на Валентин Железов.

Ето всички назначения:

7 февруари 2025 г., петък, 17:30 часа
Арда Кърджали 1924 - Спартак 1918
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР:Мартин Иванов Марков
СН: Атанас Петров Бозев

8 февруари 2025 г., събота, 12:30 часа
Септември Сф - Ботев Враца
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2:Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР:Иво Венциславов Андреев АВАР:Стоян Панталеев Арсов
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

8 февруари 2025 г., събота, 15:00 часа
Черно море - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1:Тодор Василев Вуков АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Ахмед Яшар Ахмед

8 февруари 2025 г., събота, 17:30 часа
Славия 1913 - ЦСКА
ГС: Валентин Станчев Железов АС1:Георги Йорданов Дойнов АС2:Станимир Илков Илков
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР:Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР:Станимир Лозанов Тренчев
СН: Ичко Лозев Лозев

9 февруари 2025 г., неделя, 12:00 часа
ЦСКА 1948 - Локомотив 1929
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2:Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Валентин Желев Добрев

9 февруари 2025 г., неделя, 14:30 часа
Ботев АД - Хебър 1918
ГС: Георги Милков Гинчев АС1:Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР:Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Георги Владимиров Игнатов

9 февруари 2025 г., неделя, 17:15 часа
Левски - Лудогорец 1945
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Иво Венциславов Андреев
СН: Никола Петров Джугански

10 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 часа
Берое Стара Загора - Крумовград
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР:Красен Иванов Георгиев АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Цветан Кръстев Кръстев


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