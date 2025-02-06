Спортът по ТВ в четвъртък (6 февруари)

Нюкасъл би Арсенал и в реванша и е на финал за Купата на Лигата

Отборът на Нюкасъл е първият финалист за Купата на Лигата в Англия. Възпитаниците на треньора Еди Хау елиминираха Арсенал след втора победа с 2:0 в по ...