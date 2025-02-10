Спортът по ТВ в понеделник (10 февруари)

15:00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг - Евроспорт 1
17:00 Тенис: турнир в Марсилия - МАХ Спорт 1
17:30 Футбол: „Берое“ - „Крумовград“ - Диема спорт
19:15 Баскетбол: „Черно море“ - „Берое“ - МАХ Спорт 2
20:00 Тенис: турнир в Марсилия - МАХ Спорт 1
21:00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг - Евроспорт 1
21:30 Футбол: „Овиедо“ - „Елденсе“ - МАХ Спорт 2
21:45 Футбол: „Интер“ - „Фиорентина“ - МАХ Спорт 3
21:45 Футбол: „Донкастър“ - „Кристъл Палас“ - Диема спорт 2
22:00 Футбол: „Майорка“ - „Осасуна“ - МАХ Спорт 4
23:30 Тенис: турнир в Буенос Айрес - МАХ Спорт 2
01:00 Тенис: турнир в Делрей бийч - МАХ Спорт 1
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