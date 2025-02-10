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Спортът по ТВ в понеделник (10 февруари)

Спортът по ТВ в понеделник (10 февруари)

10 Февруари, 2025 08:01 371 0

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  • футбол-
  • баскетбол

Днес започва снукър турнирът Уелс оупън

Спортът по ТВ в понеделник (10 февруари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

15:00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг - Евроспорт 1
17:00 Тенис: турнир в Марсилия - МАХ Спорт 1
17:30 Футбол: „Берое“ - „Крумовград“ - Диема спорт
19:15 Баскетбол: „Черно море“ - „Берое“ - МАХ Спорт 2
20:00 Тенис: турнир в Марсилия - МАХ Спорт 1
21:00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг - Евроспорт 1
21:30 Футбол: „Овиедо“ - „Елденсе“ - МАХ Спорт 2
21:45 Футбол: „Интер“ - „Фиорентина“ - МАХ Спорт 3
21:45 Футбол: „Донкастър“ - „Кристъл Палас“ - Диема спорт 2
22:00 Футбол: „Майорка“ - „Осасуна“ - МАХ Спорт 4
23:30 Тенис: турнир в Буенос Айрес - МАХ Спорт 2
01:00 Тенис: турнир в Делрей бийч - МАХ Спорт 1


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