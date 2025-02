Ман Юнайтед иска любимец на Аморим от Спортинг

Скаути на Манчестър Юнайтед са наблюдавали отблизо изявите на младата звезда на Спортинг Лисабон - Джовани Кенда, по време на дербито срещу Порто в петък, завършило 1:1. Английският гранд проявява сериозен интерес към 17-годишното крило, особено след като начело на отбора застана Рубен Аморим. През януари португалското издание A Bola съобщи, че двата клуба са постигнали принципно споразумение за трансфер на стойност 60 милиона евро.

Според португалските медии, представители на 20-кратния шампион на Англия планират да наблюдават Кенда и в предстоящата среща от плейофите на Шампионската лига срещу Борусия Дортмунд.

