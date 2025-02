УЕФА представи нова топка за Шампионска лига (СНИМКА)

УЕФА представи нова топка, с която ще се играят плейофите на Шампионската лига. Дизайнът е вдъхновен от Мюнхен, където ще се играе финалът тази година.

„Градът-домакин на финала, Мюнхен, вдъхнови дизайна на новата топка adidas Pro Ball Munich, която ще се използва във фазата на елиминациите на Шампионската лига на УЕФА.

Дизайнът включва бели звезди и шестоъгълници в яркозелено и медно, препращащи към цветовете на покривите и сградите, които се виждат в целия град. Вътре в зелените и медни панели има малки графики, отбелязващи някои от най-разпознаваемите символи на Бавария - Алпите, Палатинският лъв, цветята на еделвайса, Waldlerhaus, Английската градина и хмел.



Официалната топка за този сезон включва редица технологични иновации. Използва се рециклиран полиестер и мастило на водна основа, а биоматериалите са повече от всяка предишна официална топка в Шампионската лига“, пише официалният сайт на УЕФА.

Made for Munich, made for the #UCLfinal 🥰



Introducing the UEFA Champions League Final Pro Match Ball... 🏆✨@adidasfootball | #TheStarOfTheGame pic.twitter.com/YwEHVioILO