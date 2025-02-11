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Манчестър Сити срещу екзекутора на Ливърпул за ФА Къп

Манчестър Сити срещу екзекутора на Ливърпул за ФА Къп

11 Февруари, 2025 07:30 486 0

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Актуалният носител на трофея – Манчестър Юнайтед, ще се изправи срещу Фулъм

Манчестър Сити срещу екзекутора на Ливърпул за ФА Къп - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Плимут, който отстрани Ливърпул в ФА Къп, ще се изправи срещу Манчестър Сити в мач от петия кръг на турнира. Актуалният носител на трофея – Манчестър Юнайтед, ще се изправи срещу Фулъм.

Ето всички двойки за петия кръг на ФА Къп:

Престън Норд Енд – Бърнли

Астън Вила – Кардиф

Кристъл Палас – Милуол

Манчестър Юнайтед – Фулъм

Нюкасъл – Брайтън
Борнемут – Уулвърхемптън

Манчестър Сити – Плимут Аргайл

Екзитър/Нотингам Форест – Ипсуич


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