Манчестър Сити срещу екзекутора на Ливърпул за ФА Къп

Плимут, който отстрани Ливърпул в ФА Къп, ще се изправи срещу Манчестър Сити в мач от петия кръг на турнира. Актуалният носител на трофея – Манчестър Юнайтед, ще се изправи срещу Фулъм.
Ето всички двойки за петия кръг на ФА Къп:
Престън Норд Енд – Бърнли
Астън Вила – Кардиф
Кристъл Палас – Милуол
Манчестър Юнайтед – Фулъм
Нюкасъл – Брайтън
Борнемут – Уулвърхемптън
Манчестър Сити – Плимут Аргайл
Екзитър/Нотингам Форест – Ипсуич
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