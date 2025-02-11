Манчестър Сити срещу екзекутора на Ливърпул за ФА Къп

Тръмп: Украйна може да стане Русия, може и да не стане. Искам да върна парите, дадени на Киев - $500 милиарда

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че един ден Украйна "може да стане Русия" и подчерта, че ще иска да "върне" всички пари, п ...