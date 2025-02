Лука Дончич дебютира за Лос Анджелис Лейкърс с победа

Лука Дончич най-сетне дебютира за новия си Лос Анджелис Лейкърс. Словенецът бе част от един от най-големите трансфери в баскетбола отвъд океана, но заради контузия в прасеца дебютът му се отложи с няколко седмици.

В продължение на няколко мача Дончич седеше и гледаше своите съотборници от първия ред, а рано сутринта във вторник настъпи и неговият миг. Той влезе в игра при домакинскат победа на Лейкърс над Юта Джаз със 132:113 (37:25, 35:22, 28:28, 32:38).

Дончич бе част от стартовата петица на домакините. За 23:33 минути на игрището той реализира 14 точки, като добави на сметката си и пет борби и четири асистенции.

Да го подкрепи в залата бе дошъл легендарният германец Дирк Новицки. Едно от най-големите имена в историята на Далас, което което заема шестата позиция сред най-резултатните играчи в НБА за всички времена, обясни решението си в социалната мрежа X:

„До края на живота си ще остана фен на Далас, но трябваше да дойда да подкрепя Лука в първата му среща”.

На трибуните бяха още бащата на Дончин и певицата Адел.

