Макс Верстапен дал дума на Ред Бул

Четирикратният световен шампион във Формула - 1 Макс Верстапен, е уверил ръководството на Ред Бул, че възнамерява да остане в отбора поне до края на сезон 2026. Тази информация бе разпространена от италиански и нидерландски медии, като се смята, че през последните седмици Кристиан Хорнър е бил подложен на натиск от страна на компанията-майка да изясни дългосрочните планове на Верстапен.

Въпреки че настоящият договор на Макс с Ред Бул е валиден до края на 2028-а година, досега пилотът не е давал категорично обещание, че ще остане до тогава. Спортният съветник на тима - д-р Хелмут Марко, вече разкри, че в контракта съществуват клаузи, които биха позволили на Верстапен да напусне по-рано при определени обстоятелства.

Още през миналата година Хорнър успя да убеди нидерландеца да заяви публично, че ще остане в тима поне до края на 2025-а година. Голямата въпросителна обаче беше сезон 2026 – годината, в която ще влязат в сила новите технически регулации и Ред Бул ще използва нова задвижваща система, разработена съвместно с Форд.

Този сезон ще бъде решаващ за бъдещето на отбора, тъй като ще покаже дали Ред Бул е успял да се адаптира към новите правила и дали ще продължи да бъде сред водещите сили в шампионата.

🚨According to the Autoracer website, Verstappen has reportedly assured Red Bull that he will stay until the end of the 2026 season. pic.twitter.com/itz6MH2h9E