Всички резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

Плейофите в Лига Европа преложиха 8 вълнуващи срещи снощи. Безспорно двубоят между Порто и Рома прикова вниманието в тази фаза, като срещата в Португалия завърши при резултат 1:1. Всичко ще се реши в реванша.

ПАОК на Кирил Десподов пък допусна обрат у дома и загуби с 1:2 от ФКСБ. Фенербахче и Аякс пък гледат към осминафиналите след убедителни победи.

Всички резултати и голмайстори:

Мидтиланд - Реал Сосиедад 1:2

0:1 Брийс Мендес 10' (дуз)

0:2 Такефуса Кубо 32'

1:2 Адам Букса 38'



Роял Юнион СЖ - Аякс 0:2

0:1 Кристиан Расмусен 59'

0:2 Йорти Мокио 71'



Фенербахче - Андерлехт 3:0

1:0 Душан Тадич 11'

2:0 Един Джеко 43'

3:0 Ен Несири 57'



Ференцварош - Пилзен 1:0

1:0 Мохамед Абу Фани 23



АЗ Алкмаар - Галатасарай 4:1

1:0 Свен Мейнанс 12'

1:1 Роланд Шалай 20'

2:1 Трой Парът 36'

3:1 Йорди Класие 58'

4:1 Давид Волфе 66'



ПАОК - ФКСБ 1:2

1:0 Мбвана Самата 21'

1:1 Андрей Георгица 50'

1:2 Джойским Дауа 60'



Порто - Рома 1:1

0:1 Зеки Челик 45+5'

1:1 Франсиско Моура 67'



Твенте - Бодьо/Глимт 1:1

1:0 Сайфалах Лтайеф 5'

1:1 Патрик Берг 85'