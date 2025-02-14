Всички резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

Плейофите в Лига Европа преложиха 8 вълнуващи срещи снощи. Безспорно двубоят между Порто и Рома прикова вниманието в тази фаза, като срещата в Португалия завърши при резултат 1:1. Всичко ще се реши в реванша.
ПАОК на Кирил Десподов пък допусна обрат у дома и загуби с 1:2 от ФКСБ. Фенербахче и Аякс пък гледат към осминафиналите след убедителни победи.
Всички резултати и голмайстори:
Мидтиланд - Реал Сосиедад 1:2
0:1 Брийс Мендес 10' (дуз)
0:2 Такефуса Кубо 32'
1:2 Адам Букса 38'
Роял Юнион СЖ - Аякс 0:2
0:1 Кристиан Расмусен 59'
0:2 Йорти Мокио 71'
Фенербахче - Андерлехт 3:0
1:0 Душан Тадич 11'
2:0 Един Джеко 43'
3:0 Ен Несири 57'
Ференцварош - Пилзен 1:0
1:0 Мохамед Абу Фани 23
АЗ Алкмаар - Галатасарай 4:1
1:0 Свен Мейнанс 12'
1:1 Роланд Шалай 20'
2:1 Трой Парът 36'
3:1 Йорди Класие 58'
4:1 Давид Волфе 66'
ПАОК - ФКСБ 1:2
1:0 Мбвана Самата 21'
1:1 Андрей Георгица 50'
1:2 Джойским Дауа 60'
Порто - Рома 1:1
0:1 Зеки Челик 45+5'
1:1 Франсиско Моура 67'
Твенте - Бодьо/Глимт 1:1
1:0 Сайфалах Лтайеф 5'
1:1 Патрик Берг 85'
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