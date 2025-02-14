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Всички резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

Всички резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

14 Февруари, 2025 06:10 268 0

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ПАОК Кирил Десподов пък допусна обрат у дома и загуби с 1:2 от ФКСБ

Всички резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа - 1
Снимка:
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Плейофите в Лига Европа преложиха 8 вълнуващи срещи снощи. Безспорно двубоят между Порто и Рома прикова вниманието в тази фаза, като срещата в Португалия завърши при резултат 1:1. Всичко ще се реши в реванша.

ПАОК на Кирил Десподов пък допусна обрат у дома и загуби с 1:2 от ФКСБ. Фенербахче и Аякс пък гледат към осминафиналите след убедителни победи.

Всички резултати и голмайстори:

Мидтиланд - Реал Сосиедад 1:2
0:1 Брийс Мендес 10' (дуз)
0:2 Такефуса Кубо 32'
1:2 Адам Букса 38'

Роял Юнион СЖ - Аякс 0:2
0:1 Кристиан Расмусен 59'
0:2 Йорти Мокио 71'

Фенербахче - Андерлехт 3:0
1:0 Душан Тадич 11'
2:0 Един Джеко 43'
3:0 Ен Несири 57'

Ференцварош - Пилзен 1:0
1:0 Мохамед Абу Фани 23

АЗ Алкмаар - Галатасарай 4:1
1:0 Свен Мейнанс 12'
1:1 Роланд Шалай 20'
2:1 Трой Парът 36'
3:1 Йорди Класие 58'
4:1 Давид Волфе 66'

ПАОК - ФКСБ 1:2
1:0 Мбвана Самата 21'
1:1 Андрей Георгица 50'
1:2 Джойским Дауа 60'

Порто - Рома 1:1
0:1 Зеки Челик 45+5'
1:1 Франсиско Моура 67'

Твенте - Бодьо/Глимт 1:1
1:0 Сайфалах Лтайеф 5'
1:1 Патрик Берг 85'


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