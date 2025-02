Латвийка детронира Ига Швьонтек в Доха

Ига Швьонтек бе детронирана в Доха. Полякинята няма да се бори за четвърта поредна титла на турнира от сериите WTA 1000, след като загуби на полуфинал от Йелена Остапенко с 6:3, 6:1 за час и 10 минути, съобщи БНТ.

Латвийката сякаш най-добре знае от какво се нуждаеш, за да победиш Швьонтек, тъй като тя постигна пети успех от пет двубоя срещу световната номер 2.

"Пенко" доминираше от началото до края на мача. В откриващия сет тя постигна пробив в първия и последния гейм за 6:3.

Във втората част бившата номер 5 измъкна дълъг втори гейм, за да поведе с 2:0, а след това вдигна още повече оборотите, за да не позволи на своята съперничка да спечели нито веднъж своето подаване.

Йелена Остапенко ще се бори за втора титла от WTA 1000, и първа от почти три години насам, срещу победителката от сблъсъка между рускинята Екатерина Александрова и американката Аманда Анисимова.

LIGHTS OUT PERFORMANCE 🎬👏@JelenaOstapenk8 will fight for the title in Doha after defeating defending champion and No. 2 seed Swiatek 6-3, 6-1. #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/zRUg7Ngovu