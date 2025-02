Григор Димитров игра тенис върху гърба на камила (ВИДЕО)

Григор Димитров игра тенис върху... гърба на камила. Ден преди да започне участието си в турнира от категория ATP 500 в Катар в Доха, първата ни ракета и още три от големите звезди на световния тенис - Новак Джокович, Карлос Алкарас и Стефанос Циципас, хванаха ракетите и изпробваха уменията си в нещо като плажен тенис, като яхнаха камили.

So Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas and Dimitrov played tennis while sitting on camels in Doha. You can't make this up. pic.twitter.com/E4hVBkCZ0x