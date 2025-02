Неймар вече преговаря за завръщане в Барселона

Бразилската звезда Неймар е започнал преговори за завръщането си в Барселона, твърди Fichajes. Нападателят в момента е част от Сантос, но има договор само до лятото.

Желанието на Неймар е след това да се завърне в Европа и по-специално Барселона.

Бразилецът вече беше част от каталунците между 2013 и 2017 година, след което премина в ПСЖ за 222 млн. евро.

Неймар се присъедини към Сантос с договор за шест месеца с цел да рестартира кариерата си след неуспешната авантюра в Саудитска Арабия.

