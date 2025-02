Рубен Аморим е най-лошият мениджър на Манчестър Юнайтед след ерата на Фъргюсън

Феновете на Манчестър Юнайтед имаха големи очаквания от новия треньор Рубен Аморим, но той не успя да събуди спящия гигант след пристигането си на "Олд Трафорд".

В последните 12 мача "червените дяволи" загубиха осем, а португалецът стигна до антирекорд.

Аморим е най-лошият мениджър в "Театъра на мечтите" след ерата на Алекс Фъргюсън. Той спечели само 14 точки, по-малко от Жозе Моуриньо, Дейвид Мойс, Луис ван Гаал, Ралф Рангник, Ерик тен Хаг и Оле Гунар Солскяер след първите им 14 мача във Висшата лига.

🚨 Ruben Amorim na the worst Manchester United manager post Sir Alex Ferguson.



I still dey back am but 29% Win rate dey very poor. 📉