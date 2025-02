Гуардиола никога не е губил толкова

Манчестър Сити беше елиминиран от Реал Мадрид в плейофите за Шампионската лига, след като загуби реванша с 1:3, продължавайки агонията на Пеп Гуардиола.

Каталунският мениджър претърпя 13 поражения този сезон във всички турнири и според статистиката на OptaJoe това е антирекорд в забележителната му кариера.

Треньорът на "гражданите" никога не е губил 13 мача в рамките на един сезон, но да не забравяме, че все още е февруари и има доста мачове във Висшата лига, така че Пеп може да "подобри" негативния рекорд...

13 - Tonight was Manchester City’s 13th defeat of the season across all competitions, which is now the most ever by a Pep Guardiola side in a single campaign in his managerial career. Unprecedented. pic.twitter.com/pQMFlI8tzI