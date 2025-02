Даниил Медведев шокира всички на корта - ВИДЕО

Турнирът в Доха бе разтърсен от неочакван обрат, след като Даниил Медведев изненадващо прекрати участието си в четвъртфиналния мач срещу Феликс Оже-Алиасим. Руснакът се отказа веднага след края на първия сет, спечелен от канадеца с 6:3, оставяйки всички в недоумение, пише gong.bg.

Медведев, който в последните дни демонстрира подобрение във формата си, влезе в двубоя с амбиция да стигне до полуфиналите. Той вече бе записал убедителна победа над Нуну Боржеш, губейки само три гейма, и елиминира миналогодишния шампион Карен Хачанов. Но точно когато изглеждаше, че намира ритъма си, той взриви публиката с внезапното си решение да прекрати срещата.

След края на сета Медведев не се насочи към пейката си за почивка, а вместо това директно отиде при главния съдия Мохамед Лаяни. Малко след кратък разговор с него, арбитърът обяви официалното оттегляне на руснака поради „здравословни проблеми“.

Решението му бе изненадващо не само за феновете, но и за самия Оже-Алиасим, който изглеждаше объркан от случващото се. За Медведев това е пореден разочароващ момент през сезона. След ранно отпадане на Australian Open и колебливи резултати в Ротердам, изглеждаше, че той възвръща формата си в Доха. Вместо това, внезапното му отказване отново повдига въпроси за физическото и психическото му състояние.

