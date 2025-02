От Реал Мадрид разпитвали за ситуацията на Ламин Ямал в Барса

Реал Мадрид е разпитвал агента на Ламин Ямал Жорже Мендеш за ситуацията му в Барселона, твърди Mundo Deportivo. Настоящият договор на 17-годишния суперталант е до лятото на 2026 година, а клаузата в него е един милиард евро.

"Белите" няколко пъти са питали португалския импресарио за фланговия нападател, но отговорът винаги е бил един и същ. "Избийте го от главите си", обявил Мендеш на Флорентино Перес и компания.

‼️Real Madrid constantly ask agent Jorge Mendes about Lamine Yamal.



"Take him out of your heads," has always been his reply.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/KFi1AFELdi