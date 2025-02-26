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Спортът по ТВ в сряда (26 февруари)

Спортът по ТВ в сряда (26 февруари)

26 Февруари, 2025 06:16 156 1

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (26 февруари) - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

05.00 НБА, „ЛА Лейкърс“ - „Далас“ Диема спорт 3

08.00 Снукър: Уърлд Оупън, трети кръг Евроспорт 1

12.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1

10.00 „Ал Халаеед“ - „Ал Итихад“ МАХ Спорт 3

13.30 Снукър: Уърлд Оупън, трети кръг Евроспорт 1

16.30 Колоездене: Обиколка на Галисия, първи етап, мъже Евроспорт 2

15.00 „Черно море“ - „Левски“ Диема спорт

18.00 ЦСКА - „Арда“ Диема спорт

18.00 „Галатасарай“ - „Коняспор“ МАХ Спорт 4

20.00 „Брест“ - „Дюнкерк“ МАХ Спорт 2

20.30 Волейбол, „Берлин Волейс“ - „Люнебург“ МАХ Спорт 1

21.30 „Нотингам“ - „Арсенал“ Диема спорт 3

21.30 „Тотнъм“ - „Манчестър Сити“ Диема спорт 2

21.30 „Манчестър Юнайтед“ - „Ипсуич“ Нова спорт

22.00 „Ювентус“ - „Емполи“ МАХ Спорт 3

22.10 „Сен Брию“ - ПСЖ МАХ Спорт 2

22.15 „Ливърпул“ - „Нюкасъл“ Диема спорт

22.30 „Реал Сосиедад“ - „Реал“ МАХ Спорт 4

02.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1

04.30 НХЛ, „Колорадо“ - „Ню Джърси“ МАХ Спорт 3


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    Благодаря за Информацията

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