Спортът по ТВ в сряда (26 февруари)

05.00 НБА, „ЛА Лейкърс“ - „Далас“ Диема спорт 3
08.00 Снукър: Уърлд Оупън, трети кръг Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1
10.00 „Ал Халаеед“ - „Ал Итихад“ МАХ Спорт 3
13.30 Снукър: Уърлд Оупън, трети кръг Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Галисия, първи етап, мъже Евроспорт 2
15.00 „Черно море“ - „Левски“ Диема спорт
18.00 ЦСКА - „Арда“ Диема спорт
18.00 „Галатасарай“ - „Коняспор“ МАХ Спорт 4
20.00 „Брест“ - „Дюнкерк“ МАХ Спорт 2
20.30 Волейбол, „Берлин Волейс“ - „Люнебург“ МАХ Спорт 1
21.30 „Нотингам“ - „Арсенал“ Диема спорт 3
21.30 „Тотнъм“ - „Манчестър Сити“ Диема спорт 2
21.30 „Манчестър Юнайтед“ - „Ипсуич“ Нова спорт
22.00 „Ювентус“ - „Емполи“ МАХ Спорт 3
22.10 „Сен Брию“ - ПСЖ МАХ Спорт 2
22.15 „Ливърпул“ - „Нюкасъл“ Диема спорт
22.30 „Реал Сосиедад“ - „Реал“ МАХ Спорт 4
02.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
04.30 НХЛ, „Колорадо“ - „Ню Джърси“ МАХ Спорт 3
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1 Град Козлодуй
06:30 26.02.2025