Спортът по ТВ в сряда (26 февруари)

ЕС опитва да предложи по-добра оферта от Тръмп! Евросъюзът представи на Зеленски своя сделка за минералите на Украйна

Европейският съюз предложи собствено споразумение за "критично важни материали" на Украйна в понеделник, точно когато президентът на САЩ Дон ...