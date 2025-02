Неймар: Можех да отида в Реал Мадрид и бях много близо до Байерн преди да поема към Барселона

Бразилската звезда Неймар, който се завърна в родния си Сантос, даде обширно интервю пред популярния ютубър Podpah. Бившата звезда на Барселона разкри някои любопитни подробности от миналото си, като една от тях бе свързана с бившия му съотборник при каталунците и Пари Сен Жермен – Лионел Меси.

„Помагах на Меси да изпълнява дузпи! Бяхме на тренировка и той ме попита... Как изпълняваш така дузпи? Аз казах: Ти луд ли си? Ти си Меси, щом аз мога да го правя, значи и ти можеш. Тогава го научих и той ги тренираше“, разказа бразилецът.

Неймар говори и за гола си директно от корнер в последния мач на Сантос:

„Мога да потвърдя, че попадението бе търсено. Мислех си... Човече, ако вкарам този гол, феновете им ще го видят!“. Вкарах и след това се обърнах към тях с думите: Е, сега какво?“.

Бразилецът коментира още, че е можел да премине в Реал Мадрид и в Байерн Мюнхен, но в крайна сметка е избрал Барселона.

„Офертата на Реал беше празен чек, те ми казаха, че мога да имам каквото искам... но аз исках Барса със сърцето си. В Реал Мадрид щях да изкарам 3 пъти повече пари. Флорентино винаги ме е харесвал. Но там играеше Роналдиньо, а аз исках да играя с Меси”.

Що се отнася до евентуалното преминаване при баварците, Неймар разкри:

„Почти преминах в Байерн... заради Пеп Гуардиола. След като спечелих наградата „Пушкаш“, баща ми ми се обади в 02:00 часа през нощта. Отговорих, а той ми каза да отворя вратата… Бях по боксерки. Там бяха баща ми, Пеп Гуардиола и преводачът! Пеп ми каза: Искам да подпиша с теб и да те взема със себе си, в който и клуб да отида. Ще те направя най-добрия играч в света. Той ми показа един документ, отвори лаптопа си, каза ми къде ще играя... Пеп каза също: „Ако не вкараш 60 гола за един сезон, ще си сменя името. Казах „Добре, но в кой отбор?“. Пеп отговори: „Не мога още да ти кажа, защото още не е сигурно“. Убедих го, а той каза: „Подписвам с Байерн. Знам, че там е студено, но ще се погрижа за теб“. В крайна сметка реших да се присъединя към Барселона“, сподели Неймар.

