Новини
Спорт »
Световен футбол »
Футболът по телевизията днес, 2 март

Футболът по телевизията днес, 2 март

2 Март, 2025 08:37 397 2

  • футболът по телевизията-
  • тв програма-
  • футбол-
  • мачове

В 14:00 започва голямото дерби на българския футбол между ЦСКА и Левски

Футболът по телевизията днес, 2 март - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболът по телевизията днес, 2 март:

13.15 „Хееренвеен“ - „Алкмаар“ Ринг

13.30 „Монца“ - „Торино“ МАХ Спорт 3

14.00 ЦСКА - „Левски“ Диема спорт

14.30 „Падерборн“ - „Хамбургер“ Диема спорт 3

15.00 „Леганес“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4

15.30 „Алмере“ - „Аякс“ Ринг

15.45 „Нюкасъл“ - „Брайтън“ Диема спорт 2

16.00 „Болоня“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3

16.00 „Лион“ - „Брест“ Нова спорт

16.30 „Унион“ - „Холщайн“ Диема спорт 3

17.00 „Абърдийн“ - „Дънди“ Ринг

17.15 „Хебър“ - „Черно море“ Диема спорт

17.15 „Барселона“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4

18.30 „Манчестър Юнайтед“ - „Фулъм“ Диема спорт 2

18.30 „Аугсбург“ - „Фрайбург“ Диема спорт 3

19.00 „Рома“ - „Комо“ МАХ Спорт 3

19.30 „Майорка“ - „Алавес“ МАХ Спорт 4

19.30 ПАОК - „Астерас“ Диема спорт

20.30 АЕК - „Олимпиакос“ Диема спорт 3

21.00 „Ал Итихад“ - „Ал Ахдуд“ МАХ Спорт 2

21.45 „Милан“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3

21.45 „Марсилия“ - „Нант“ Диема спорт 2

22.00 „Осасуна“ - „Валенсия“ МАХ Спорт 4

22.30 „Рио Аве“ - „Брага“ Ринг


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 0 Отговор
    Мача с МЕНТЕТО не е никакво дерби.

    08:49 02.03.2025

  • 2 Банани на промоция

    0 0 Отговор
    Много негри има в двата отбора, затова мача е по светло.

    09:11 02.03.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Моторни спортове