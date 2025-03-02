Футболът по телевизията днес, 2 март:
13.15 „Хееренвеен“ - „Алкмаар“ Ринг
13.30 „Монца“ - „Торино“ МАХ Спорт 3
14.00 ЦСКА - „Левски“ Диема спорт
14.30 „Падерборн“ - „Хамбургер“ Диема спорт 3
15.00 „Леганес“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4
15.30 „Алмере“ - „Аякс“ Ринг
15.45 „Нюкасъл“ - „Брайтън“ Диема спорт 2
16.00 „Болоня“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3
16.00 „Лион“ - „Брест“ Нова спорт
16.30 „Унион“ - „Холщайн“ Диема спорт 3
17.00 „Абърдийн“ - „Дънди“ Ринг
17.15 „Хебър“ - „Черно море“ Диема спорт
17.15 „Барселона“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4
18.30 „Манчестър Юнайтед“ - „Фулъм“ Диема спорт 2
18.30 „Аугсбург“ - „Фрайбург“ Диема спорт 3
19.00 „Рома“ - „Комо“ МАХ Спорт 3
19.30 „Майорка“ - „Алавес“ МАХ Спорт 4
19.30 ПАОК - „Астерас“ Диема спорт
20.30 АЕК - „Олимпиакос“ Диема спорт 3
21.00 „Ал Итихад“ - „Ал Ахдуд“ МАХ Спорт 2
21.45 „Милан“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3
21.45 „Марсилия“ - „Нант“ Диема спорт 2
22.00 „Осасуна“ - „Валенсия“ МАХ Спорт 4
22.30 „Рио Аве“ - „Брага“ Ринг
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