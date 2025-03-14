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Всички резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

Всички резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

14 Март, 2025 06:11 626 1

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Манчестър Юнайтед и Тотнъм, които изненадващо се намират във втората половина на класирането във Висшата лига, бяха замесени в най-заплетените двубои

Всички резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изиграха се реваншите от осминафиналите в Лига Европа през изминалата тази вечер. Английските Манчестър Юнайтед и Тотнъм, които изненадващо се намират във втората половина на класирането във Висшата лига, бяха замесени в най-заплетените двубои.

"Червените дяволи" надделяха над Реал Сосиедад с 4:1, след като първият мач завърши 1:1. Тотнъм надви АЗ Алкмаар с 3:1 след поражение в първия мач с 0:1. Най-голямата драма бе на мача между Рейнджърс и Фенербахче, където турският тим победи с 2:0 в редовното време и след продължения и дузпи шотландският тим успя да пречупи съперника, за да се класира напред.

Рома и Айнтрахт Франкфурт постигнаха категорични победи и се класираха напред, докато Лацио имаше трудности, но също е напред в надпреварата.

Ето и всички срещи от реваншите в осминафиналите:

Атлетик Билбао – Рома 3:1
1:0 Нико Уилямс 45+3`, 2:0 Юри Берчиче 68`, 3:0 Нико Уилямс 82`, 3:1 Леандро Паредес (д) 90+2`

Айнтрахт Франкфурт – Аякс 4:1

1:0 Жеан-Матео Баоя 7`, 2:0 Марио Гьотце 25`, 3:0 Уго Екитике 67`, 3:1 Кенет Тейлър 78`, 4:1 Марио Гьотце 82`

Лацио – Виктория Пилзен 1:1
0:1 Павел Сулц 52`, 1:1 Алесио Романьоли 77`

Олимпиакос – Будьо/Глимт 2:1
0:1 Каспар Хьог 36`, 1:1 Роман Яремчук 53`, 2:1 Роман Яремчук 65`

Лион – ФКСБ 4:0
1:0 Жорж Микаутадзе 14`, 2:0 Ърнес Нуама 37`, 3:0 Жорж Микаутадзе 47`, 4:0 Ърнест Нуама 88`

Манчестър Юнайтед – Реал Сосиедад 4:1
0:1 Микел Оярсабал (д) 10`, 1:1 Бруно Фернандеш (д) 16`, 2:1 Бруно Фернандеш (д) 50`, 3:1 Бруно Фернандеш 87`, 4:1 Диого Далот 90+1`

Глазгоу Рейнджърс – Фенербахче 0:2 (3:2 след дузпи)
0:1 Себастиан Шимански 45`, 0:2 Себастиан Шимански 73`

Тотнъм – АЗ Алкмаар 3:1
1:0 Уилсън Одобер 26`, 2:0 Джеймс Мадисън 48`, 2:1 Пер Копмайнерс 63`, 3:1 Уилсън Одобер 74`


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