Всички резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

Изиграха се реваншите от осминафиналите в Лига Европа през изминалата тази вечер. Английските Манчестър Юнайтед и Тотнъм, които изненадващо се намират във втората половина на класирането във Висшата лига, бяха замесени в най-заплетените двубои.
"Червените дяволи" надделяха над Реал Сосиедад с 4:1, след като първият мач завърши 1:1. Тотнъм надви АЗ Алкмаар с 3:1 след поражение в първия мач с 0:1. Най-голямата драма бе на мача между Рейнджърс и Фенербахче, където турският тим победи с 2:0 в редовното време и след продължения и дузпи шотландският тим успя да пречупи съперника, за да се класира напред.
Рома и Айнтрахт Франкфурт постигнаха категорични победи и се класираха напред, докато Лацио имаше трудности, но също е напред в надпреварата.
Ето и всички срещи от реваншите в осминафиналите:
Атлетик Билбао – Рома 3:1
1:0 Нико Уилямс 45+3`, 2:0 Юри Берчиче 68`, 3:0 Нико Уилямс 82`, 3:1 Леандро Паредес (д) 90+2`
Айнтрахт Франкфурт – Аякс 4:1
1:0 Жеан-Матео Баоя 7`, 2:0 Марио Гьотце 25`, 3:0 Уго Екитике 67`, 3:1 Кенет Тейлър 78`, 4:1 Марио Гьотце 82`
Лацио – Виктория Пилзен 1:1
0:1 Павел Сулц 52`, 1:1 Алесио Романьоли 77`
Олимпиакос – Будьо/Глимт 2:1
0:1 Каспар Хьог 36`, 1:1 Роман Яремчук 53`, 2:1 Роман Яремчук 65`
Лион – ФКСБ 4:0
1:0 Жорж Микаутадзе 14`, 2:0 Ърнес Нуама 37`, 3:0 Жорж Микаутадзе 47`, 4:0 Ърнест Нуама 88`
Манчестър Юнайтед – Реал Сосиедад 4:1
0:1 Микел Оярсабал (д) 10`, 1:1 Бруно Фернандеш (д) 16`, 2:1 Бруно Фернандеш (д) 50`, 3:1 Бруно Фернандеш 87`, 4:1 Диого Далот 90+1`
Глазгоу Рейнджърс – Фенербахче 0:2 (3:2 след дузпи)
0:1 Себастиан Шимански 45`, 0:2 Себастиан Шимански 73`
Тотнъм – АЗ Алкмаар 3:1
1:0 Уилсън Одобер 26`, 2:0 Джеймс Мадисън 48`, 2:1 Пер Копмайнерс 63`, 3:1 Уилсън Одобер 74`
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1 Град Козлодуй
06:14 14.03.2025