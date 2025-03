81-годишен треньор по баскетбол беше уволнен, вижте какво направи с ученичка

Скандал в Щатите. Опитният баскетболен треньор Джим Зуло бе уволнен от гимназия Нортвил в Ню Йорк, след като дръпнал ученичката Хейли Монро за косата, предаде bTV.

Инцидентът

Инцидентът се случва след загуба на гимназиалния отбор на Нортвил, а видео от случката вече циркулира в социалните мрежи. Треньорът твърди, че Монро е изпсувала, когато ѝ било казано да стисне ръцете на съперничките.

Кой е Джим Зуло

Джим Зуло е на 81 години. Повече от четири десетилетия е баскетболен треньор в различни гимназии в Ню Йорк. Може да се похвали с над 500 победи начело на момчешките отбори на Литъл Фолс, Шенендехова, Броадалбин-Пърт и Индиън Лейк, с което си печели встъпване в баскетболната Зала на славата през 2006-а. Зуло решава да спре с треньорството през 1999-а след 34-годишна кариера. Въпреки това, през 2023-а, прекратява пенсионирането, за да води гимназията Нортвил. Под негово ръководство отборът стига до финалите на градския шампионат в два поредни сезона - 2024 и 2025.

Реакцията на гимназията

В отговор на случилото се, ръководството на гимназията заяви, че поведението на Зуло е "напълно неприемливо": "Този индивид няма повече да бъде треньор на Нортвил Сентрал. Окръгът ще осигури подкрепа на засегнатите баскетболистки и техните семейства".

Northville High School fired girl's basketball coach Jim Zullo for yanking a player's ponytail after a loss. How would you respond if this happened to your daughter? pic.twitter.com/CYs4IZKiL8

What basketball coach Jim Zullo did was horrific. Kudos to #24 for her courage in protecting her friend and standing up to the bully. I don't want to hear fucking word from hypocrite Trump supporters who've allowed their daughters rights to be eliminated. pic.twitter.com/HfKtY1e19c