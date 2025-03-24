Спортът по ТВ в понеделник (24 март)

16:15 Колоездене: Обиколка на Каталуния, първи етап, мъже - Евроспорт 2
17:00 Тенис: турнир в Маями - МАХ Спорт 1
19:00 Футбол: Литва – Финландия - Диема спорт 3
21:30 Футбол: „Сарагоса“ - „Кордоба“ - МАХ Спорт 2
21:45 Футбол: Полша – Малта - Диема спорт 2
21:45 Футбол: Англия – Латвия - Диема спорт 3
21:45 Футбол: Сан Марино – Румъния - Диема спорт
21:45 Футбол: Босна и Херцетовина – Кипър - Нова спорт
03:00 Хокей: НХЛ, „Юта“ - „Детройт“ - МАХ Спорт 2
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