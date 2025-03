Близнаци изведоха два различни национални отбора с капитанските ленти

Преди броени дни близнаците на бившата звезда на Манчестър Юнайтед - Дарън Флетчър, изведоха два различни национални отбора с капитанските ленти и веднага станаха обект на внимание.

18-годишните Джак и Тайлър са част от юношеските селекции съответно на Англия и Шотландия. Двамата играят в средата на терена и са сред големите надежди на Манчестър Юнайтед. Наскоро Джак Флетчър отбеляза две попадения за "червените дяволи" до 21 години след асистенции на Тайлър.

📸 - Jack & Tyler Fletcher captained their nations during the international break.



Leaders ✨❤️ pic.twitter.com/N7MCfjHS1M