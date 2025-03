Най-сексапилната футболистка скастри критикуващите я

Най-популярната футболистка в света Алиша Леман се изказа за обидните коментари, които получава в социалните мрежи, но и публично и на мачове заради винаги добре поддържания си вид.

Красавицата придоби известност в социалните мрежи и стигна до момента, в който всяко футболно начинание в кариерата ѝ се следи с особено внимание.

Заради винаги добре поддържаната си визия обаче Алиша често е обект на фенове, които смятат, че няма нужда да носи много грим и поддържани нокти, когато излиза на терена.

