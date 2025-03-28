Спортът по ТВ в петък (28 март)

Diema Sport
16:15 Локомотив София - Спартак Варна, efbet Лига
18:45 Ботев Враца – Хебър, efbet Лига
21:45 Страсбург – Лион, Лига 1
Diema Sport 3
19:30 Хамбургер – Елверсберг, Втора Бундеслига
21:30 Байер Леверкузен – Бохум, Бундеслига
Nova Sport
19:30 Улм – Дармщат, Втора Бундеслига
Diema Sport 2
22:00 Шефилд Юнайтед – Ковънтри, Чемпиъншип
RING
22:15 Жил Висенте - Бенфика, Примейра лига
09:30 Голф: Hero Indian Open
19:30 Баскетбол, Еврокупа: Апоел Тел Авив - Валенсия
21:30 Тенис, ATP 1000: Маями
EUROSPORT
12:50 Сноуборд: Световен шампионат в Енгадин, сноуборд крос
15:45 Ски скокове: Световна купа в Планица, ски полети, мъже
18:00 Фигурно пързаляне: Световен шампионат в Бостън, кратка програма, танцови двойки
EUROSPORT 2
15:15 Колоездене: Обиколка на Каталуния, пети етап, мъже
17:00 Колоездене: Е3 Класик, мъже
20:20 Сноуборд: Световен шампионат в Енгадин, биг еър
22:10 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хюстън
MAX Sport 2
17:35 Moto GP: Първа тренировка за Гран при на Америка
19:30 Волейбол - efbet Супер Волей: Левски – Черно море, четвъртфинален плейоф, мач №3
21:50 Moto GP: Тренировка за Гран при на Америка
01:00 НХЛ: Кълъмбъс Блу Джакетс - Ванкувър Кенък
MAX Sport 3
19:45 Баскетбол, Евролига: Фенербахче – Баскония
21:30 Баскетбол, Евролига: Панатинайкос – Париж
MAX Sport 4
21:00 Баскетбол, Евролига: Цървена звезда - Реал Мадрид
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