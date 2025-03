Български национал с гол срещу бившия си отбор в Австралия

Българският национал Божидар Краев реализира едно попадение за Уестърн Сидни Уондърърс при равенството 2:2 като гост на бившия му клуб Уелингтън Финикс в мач от 24-ия кръг в елитното футболно първенство на Австралия.

Нападателят се разписа в 36-ата минута за 1:1. Българинът се възползва от асистенция на Николас Миланович.

Kraev equalises for the Wanderers 🎯



All square in Wellington after Bozhidar Kraev finds the answer against his former side to draw things level before the break#WELvWSW is live on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/6JRbNrAzhi

— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) March 29, 2025

Краев беше титуляр за австралийския си отбор и бе заменен в петата минута от добавеното време на двубоя.

Уестърн Сидни Уондърърс заема трето място във временното класиране в австралийската елитна дивизия с 35 точки, на 3 зад втория Уестърн Юнайтед.