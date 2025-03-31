Спортът по ТВ в понеделник (31 март)

05.30 НБА, „ЛА Лейкърс“ - „Хюстън“ Диема спорт 3
12.30 Тенис, турнир в Букурещ МАХ Спорт 1
15.00 Снукър: Тур чемпиъншип, първи кръг Евроспорт 1
17.00 „Добруджа“ - „Беласица“ Диема спорт
19.30 „Верона“ - „Парма“ МАХ Спорт 3
19.30 Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Черно море“ МАХ Спорт 2
21.00 Снукър: Тур чемпиъншип, първи кръг Евроспорт 1
21.30 „Кадис“ - „Ейбар“ МАХ Спорт 2
21.45 „Лацио“ - „Торино“ МАХ Спорт 3
21.45 „Париж“ - „Каен“ Диема спорт
22.00 „Селта“ - „Лас Палмас“ МАХ Спорт 4
22.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1
03.30 НХЛ, „Колорадо“ - „Калгари“ МАХ Спорт 3
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1 Радио Елто
06:24 31.03.2025