Спортът по ТВ в понеделник (31 март)

Нова бронирана лимузина за президента на САЩ, но не и за Тръмп

Сегашният президент на САЩ Доналд Тръмп обаче няма да може да се мъзползва от новата кола. Въпреки това, говорител на Сикрет сървис потвърди пред Detr ...