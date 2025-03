Меси с пореден впечатляващ гол, отпразнува го с послание към Джокович (ВИДЕО)

Лионел Меси отново доказа своята класа, отбелязвайки поредния си впечатляващ гол в кариерата. Този път обаче аржентинската суперзвезда реши да отпразнува попадението по специален начин – с жест, посветен на тенис величието Новак Джокович.

Футболната икона беше сред зрителите на полуфиналния мач в Маями между Джокович и Григор Димитров, в който сърбинът триумфира категорично. След края на срещата Меси посети съблекалнята на 24-кратния шампион от Големия шлем и дори остави подписа си върху тениската, с която Ноле постигна победата.

На следващия ден аржентинецът се включи като резерва за Интер Маями и само две минути по-късно се разписа, подпечатвайки успеха на тима си срещу Филаделфия Юниън с 2:1. Това, което направи попадението му още по-запомнящо се, беше начинът, по който го отпразнува – с движение, наподобяващо форхенд удар, явно вдъхновено от Джокович.

Сърбинът не пропусна да сподели момента в социалните мрежи, демонстрирайки уважението и приятелството помежду им.

🚨📲 | Novak Djokovic on IG story :



“🤩🤩🤩”



Leo Messi dedicated his goal today to Novak Djokovic and the Tennis player acknowledged it✅pic.twitter.com/vSETqRRAh2