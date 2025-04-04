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Спортът по ТВ в петък (4 април)

Спортът по ТВ в петък (4 април)

4 Април, 2025 06:16 206 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (4 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Япония Диема спорт 3

09.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Япония Диема спорт 3

11.00 Тенис, турнир в Букурещ МАХ Спорт 1

12.55 Ски алпинизъм: Световна купа във Вилар, спринт Евроспорт 1

14.00 Тенис, турнир в Маракеш МАХ Спорт 2

15.00 Снукър: Тур чемпиъншип, полуфинал Евроспорт 1

17.45 „Локомотив“ (ГО) - „Пирин“ Диема спорт

18.00 Кърлинг: Световен шампионат в Муус Джоу, Шотландия - Германия, групова фаза Евроспорт 2

19.30 „Карлсруе“ - „Хановер“ Диема спорт 3

19.30 „Айнтрахт“ (Брауншвайг) - „Падерборн“ Нова спорт

19.30 Волейбол, мач от първенството МАХ Спорт 2

21.00 Баскетбол, „Алба“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 1

21.00 Конен спорт, световна купа БНТ 3

21.00 Снукър: Тур чемпиъншип, полуфинал Евроспорт 1

21.30 „Аугсбург“ - „Байерн“ Диема спорт 3

21.45 „Дженоа“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3

21.45 „Ница“ - „Нант“ Нова спорт

22.00 „Райо Валекано“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4

22.00 „Блекбърн“ - „Мидълзбро“ Диема спорт 2

23.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Тексас, втори ден Евроспорт 2

00.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1


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