Спортът по ТВ в петък (4 април)

05.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Япония Диема спорт 3
09.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Япония Диема спорт 3
11.00 Тенис, турнир в Букурещ МАХ Спорт 1
12.55 Ски алпинизъм: Световна купа във Вилар, спринт Евроспорт 1
14.00 Тенис, турнир в Маракеш МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: Тур чемпиъншип, полуфинал Евроспорт 1
17.45 „Локомотив“ (ГО) - „Пирин“ Диема спорт
18.00 Кърлинг: Световен шампионат в Муус Джоу, Шотландия - Германия, групова фаза Евроспорт 2
19.30 „Карлсруе“ - „Хановер“ Диема спорт 3
19.30 „Айнтрахт“ (Брауншвайг) - „Падерборн“ Нова спорт
19.30 Волейбол, мач от първенството МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол, „Алба“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 1
21.00 Конен спорт, световна купа БНТ 3
21.00 Снукър: Тур чемпиъншип, полуфинал Евроспорт 1
21.30 „Аугсбург“ - „Байерн“ Диема спорт 3
21.45 „Дженоа“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3
21.45 „Ница“ - „Нант“ Нова спорт
22.00 „Райо Валекано“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4
22.00 „Блекбърн“ - „Мидълзбро“ Диема спорт 2
23.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Тексас, втори ден Евроспорт 2
00.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1
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