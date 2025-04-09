Спортът по ТВ в сряда (9 април)

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
15.00 „Лайън Сити“ - „Сидни“ Нова спорт
16.00 Колоездене: Обиколка на Баския, трети етап, мъже Евроспорт 1
16.45 Колоездене: Схелдерпрайс, мъже Евроспорт 2
18.30 Волейбол, „Зираат“ - „Жешов“ МАХ Спорт 4
19.00 „Черно море“ - ЦСКА Диема спорт
19.00 Борба, Европейско първенство БНТ 3
19.00 Волейбол, „Левски“ - „Берое“ МАХ Спорт 2
22.00 „Барселона“ - „Борусия“ (Д) Би Ти ВИ Екшън
22.00 ПСЖ - „Астън Вила“ Ринг
22.00 „Ковънтри“ - „Портсмут“ Диема спорт 2
03.30 „Фламенго“ - „Сентрал Кордоба“ МАХ Спорт 4
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