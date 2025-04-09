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Спортът по ТВ в сряда (9 април)

Спортът по ТВ в сряда (9 април)

9 Април, 2025 06:19 241 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (9 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3

15.00 „Лайън Сити“ - „Сидни“ Нова спорт

16.00 Колоездене: Обиколка на Баския, трети етап, мъже Евроспорт 1

16.45 Колоездене: Схелдерпрайс, мъже Евроспорт 2

18.30 Волейбол, „Зираат“ - „Жешов“ МАХ Спорт 4

19.00 „Черно море“ - ЦСКА Диема спорт

19.00 Борба, Европейско първенство БНТ 3

19.00 Волейбол, „Левски“ - „Берое“ МАХ Спорт 2

22.00 „Барселона“ - „Борусия“ (Д) Би Ти ВИ Екшън

22.00 ПСЖ - „Астън Вила“ Ринг

22.00 „Ковънтри“ - „Портсмут“ Диема спорт 2

03.30 „Фламенго“ - „Сентрал Кордоба“ МАХ Спорт 4


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