Спортът по ТВ в сряда (9 април)

Тръмп насърчи с указ използването на въглища. Водещ приоритет за НАСА става пращането на астронавти до Марс

Американският президент Доналд Тръмп подписа указ, който цели да увеличи използването на въглища, което е в противоречие с глобалните усилия за ограни ...