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Спортът по ТВ в четвъртък (10 април)

Спортът по ТВ в четвъртък (10 април)

10 Април, 2025 06:15 341 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (10 април) - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1

16.00 Колоездене: Обиколка на Баския, четвърти етап, мъже Евроспорт 1

19.00 „Ботев“ (Вр) - „Лудогорец“ Диема спорт

19.00 Волейбол, „Локомотив Авиа“ ЦСКА МАХ Спорт 2

19.00 Борба, Европейско първенство БНТ 3

19.45 „Легия“ - „Челси“ МАХ Спорт 3

19.45 „Бодо Глимт“ - „Лацио“ Би Ти Ви Екшън

21.15 Баскетбол, „Олимпиакос“ - „Макаби“ (ТА) МАХ Спорт 1

22.00 „Лион“ - „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3

22.00 „Бетис“ - „Ягелония“ МАХ Спорт 4

22.00 „Тотнъм“ - „Айнтрахт“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Рейнджърс“ - „Атлетик“ Ринг

22.00 „Крю“ - „Челтънъм“ Диема спорт 2

22.00 Голф, Ю Ес Мастърс Нова спорт

01.00 „Интернасионал“ - „Атлетико Насионал“ МАХ Спорт 4

02.30 НХЛ, „НЙ Айлендърс“ - „НЙ Рейнджърс“ МАХ Спорт 2

02.30 НБА, „Далас“ - „ЛА Лейкърс“ Диема спорт 3


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