Спортът по ТВ в четвъртък (10 април)

Барселона не се смили над Борусия Дортмунд и почти си осигури място на полуфиналите

Отборът на Барселона е на крачка от полуфиналите на Шампионската лига, след като записа категоричен домакински успех с 4:0 над Борусия (Дортмунд) в пъ ...