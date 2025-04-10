Спортът по ТВ в четвъртък (10 април)

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
16.00 Колоездене: Обиколка на Баския, четвърти етап, мъже Евроспорт 1
19.00 „Ботев“ (Вр) - „Лудогорец“ Диема спорт
19.00 Волейбол, „Локомотив Авиа“ ЦСКА МАХ Спорт 2
19.00 Борба, Европейско първенство БНТ 3
19.45 „Легия“ - „Челси“ МАХ Спорт 3
19.45 „Бодо Глимт“ - „Лацио“ Би Ти Ви Екшън
21.15 Баскетбол, „Олимпиакос“ - „Макаби“ (ТА) МАХ Спорт 1
22.00 „Лион“ - „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3
22.00 „Бетис“ - „Ягелония“ МАХ Спорт 4
22.00 „Тотнъм“ - „Айнтрахт“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Рейнджърс“ - „Атлетик“ Ринг
22.00 „Крю“ - „Челтънъм“ Диема спорт 2
22.00 Голф, Ю Ес Мастърс Нова спорт
01.00 „Интернасионал“ - „Атлетико Насионал“ МАХ Спорт 4
02.30 НХЛ, „НЙ Айлендърс“ - „НЙ Рейнджърс“ МАХ Спорт 2
02.30 НБА, „Далас“ - „ЛА Лейкърс“ Диема спорт 3
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