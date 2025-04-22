Спортът по ТВ във вторник (22 април)

12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
14.35 Колоездене: Обиколка на Алпите, втори етап, мъже Евроспорт 2
16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
18.00 Волейбол, „Левски“ - „Марица“ БНТ 3
19.00 ЦСКА - „Черно море“ Диема спорт
19.05 „Дамак“ - „Ал Насър“ МАХ Спорт 2
20.00 „Валенсия“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4
20.30 „Коняспор“ - „Галатасарай“ МАХ Спорт 1
20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
21.30 Баскетбол, мач от Евролигата МАХ Спорт 2
21.45 „Нант“ - ПСЖ Диема спорт 3
22.00 „Манчестър Сити“ - „Астън Вила“ Диема спорт 2
22.30 „Барселона“ - „Майорка“ МАХ Спорт 4
01.00 „Лига де Кито“ - „Фламенго“ МАХ Спорт 4
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
03.30 „Барселона“ (Гуаякил) - „Университарио де Депортес“ МАХ Спорт 4
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