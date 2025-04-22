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Спортът по ТВ във вторник (22 април)

Спортът по ТВ във вторник (22 април)

22 Април, 2025 06:15 364 2

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (22 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

14.35 Колоездене: Обиколка на Алпите, втори етап, мъже Евроспорт 2

16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

18.00 Волейбол, „Левски“ - „Марица“ БНТ 3

19.00 ЦСКА - „Черно море“ Диема спорт

19.05 „Дамак“ - „Ал Насър“ МАХ Спорт 2

20.00 „Валенсия“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4

20.30 „Коняспор“ - „Галатасарай“ МАХ Спорт 1

20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

21.30 Баскетбол, мач от Евролигата МАХ Спорт 2

21.45 „Нант“ - ПСЖ Диема спорт 3

22.00 „Манчестър Сити“ - „Астън Вила“ Диема спорт 2

22.30 „Барселона“ - „Майорка“ МАХ Спорт 4

01.00 „Лига де Кито“ - „Фламенго“ МАХ Спорт 4

02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2

03.30 „Барселона“ (Гуаякил) - „Университарио де Депортес“ МАХ Спорт 4


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  • 1 123

    0 2 Отговор
    Лумпените трябва да бъдат зомбирани от гледане на спорт.

    06:19 22.04.2025

  • 2 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Благодаря

    06:58 22.04.2025

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