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Спортът по ТВ в четвъртък (24 април)

Спортът по ТВ в четвъртък (24 април)

24 Април, 2025 06:20 402 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (24 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.30 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3
12.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
14.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3
14.30 Колоездене: Обиколка на Алпите, четвърти етап, мъже Евроспорт 2
15.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
18.45 Волейбол, втори финал МАХ Спорт 2
19.45 „Алкмаар“ - „Бреда“ Ринг
20.00 „Осасуна“ - „Севиля“ МАХ Спорт 4
20.30 „Трабзонспор“ - „Гьозтепе“ МАХ Спорт 3
20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
21.30 Баскетбол, мач от Евролигата МАХ Спорт 2
22.00 „Твенте“ - ПСВ „Айндховен“ Ринг
22.00 Голф: PGA тур, Класика на Ню Орлеънс, първи ден Евроспорт 2
22.30 „Атлетико“ - „Райо Валекано“ МАХ Спорт 4
01.00 „Коринтианс“ - „Расинг“ МАХ Спорт 4
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2


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