Спортът по ТВ в петък (25 април)

Max Sport 2
11:35 Moto GP, Първа тренировка за Голямата награда на Испания
15:50 Moto GP, Тренировка за Голямата награда на Испания
20:00 Баскетбол, Евролига: Монако - Барселона, плейоф
Eurosport
12:00 Снукър, Световен шампионат в Шефилд
16:30 Снукър, Световен шампионат в Шефилд
20:30 Снукър, Световен шампионат в Шефилд, втори кръг
Max Sport 1
12:00 Тенис, ATP 1000 в Мадрид
22:00 Баскетбол, Евролига
БНТ 3
14:00 Модерен петобой, Световна купа в Будапеща, полуфинал, мъже
17:55 Волейбол, Националната волейболна "Демакс+" лига, жени: Марица - Левски
Eurosport 2
14:35 Колоездене, Обиколка на Алпите, пети етап, мъже
22:00 Голф, PGA тур, Класика на Ню Орлиънс
Max Sport 4
21:30 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос - Реал Мадрид, плейоф
Diema Sport 2
03:00 НБА, Източна конференция, плейоф: Милуоки Бъкс - Индиана Пейсърс
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1 Мъдрия
06:31 25.04.2025