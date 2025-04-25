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Спортът по ТВ в петък (25 април)

Спортът по ТВ в петък (25 април)

25 Април, 2025 06:20 493 1

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (25 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Max Sport 2
11:35 Moto GP, Първа тренировка за Голямата награда на Испания
15:50 Moto GP, Тренировка за Голямата награда на Испания
20:00 Баскетбол, Евролига: Монако - Барселона, плейоф

Eurosport
12:00 Снукър, Световен шампионат в Шефилд
16:30 Снукър, Световен шампионат в Шефилд
20:30 Снукър, Световен шампионат в Шефилд, втори кръг

Max Sport 1
12:00 Тенис, ATP 1000 в Мадрид
22:00 Баскетбол, Евролига

БНТ 3
14:00 Модерен петобой, Световна купа в Будапеща, полуфинал, мъже
17:55 Волейбол, Националната волейболна "Демакс+" лига, жени: Марица - Левски

Eurosport 2
14:35 Колоездене, Обиколка на Алпите, пети етап, мъже
22:00 Голф, PGA тур, Класика на Ню Орлиънс

Max Sport 4
21:30 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос - Реал Мадрид, плейоф

Diema Sport 2
03:00 НБА, Източна конференция, плейоф: Милуоки Бъкс - Индиана Пейсърс


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    Спортът е най тъпото нещо на светът , най важна е религията

    06:31 25.04.2025

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