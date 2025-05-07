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Спортът по ТВ в сряда (7 май)

Спортът по ТВ в сряда (7 май)

7 Май, 2025 09:18 299 0

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  • тенис

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в сряда (7 май) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

12:00 Тенис: турнир в Рим - МАХ Спорт 1

16:35 Колоездене: Обиколка на Испания, четвърти етап, жени - Евроспорт 1

17:00 Футбол: ЦСКА 1948 - „Хебър“ - Диема спорт

19:15 Футбол: „Ал Раид“ - „Ал Хилал“ - МАХ Спорт 4

19:30 Футбол: „Локомотив“ (Сф) - „Ботев“ (Вр) - Диема спорт

19:15 Баскетбол: „Спартак“ (Плевен) - „Академик“ - МАХ Спорт 2

21:00 Футбол: „Ал Насър“ - „Ал Итихад“ - МАХ Спорт 3

21:30 Футбол: „Кастейон“ - „Спортинг“ - МАХ Спорт 2

21:30 Волейбол: „Лубе“ - „Тренто“ - МАХ Спорт 2

22:00 Футбол: „ПСЖ“ - „Арсенал“ - бТВ Екшън

01:00 Футбол: „Байа“ - „Насионал“ - МАХ Спорт 4

02:00 Хокей: НХЛ, мач от пелйофите - МАХ Спорт 2


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