Спортът по ТВ в сряда (7 май)

12:00 Тенис: турнир в Рим - МАХ Спорт 1
16:35 Колоездене: Обиколка на Испания, четвърти етап, жени - Евроспорт 1
17:00 Футбол: ЦСКА 1948 - „Хебър“ - Диема спорт
19:15 Футбол: „Ал Раид“ - „Ал Хилал“ - МАХ Спорт 4
19:30 Футбол: „Локомотив“ (Сф) - „Ботев“ (Вр) - Диема спорт
19:15 Баскетбол: „Спартак“ (Плевен) - „Академик“ - МАХ Спорт 2
21:00 Футбол: „Ал Насър“ - „Ал Итихад“ - МАХ Спорт 3
21:30 Футбол: „Кастейон“ - „Спортинг“ - МАХ Спорт 2
21:30 Волейбол: „Лубе“ - „Тренто“ - МАХ Спорт 2
22:00 Футбол: „ПСЖ“ - „Арсенал“ - бТВ Екшън
01:00 Футбол: „Байа“ - „Насионал“ - МАХ Спорт 4
02:00 Хокей: НХЛ, мач от пелйофите - МАХ Спорт 2
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