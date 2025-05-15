Спортът по ТВ в четвъртък (15 май)

12.15 Колоездене: Обиколка на Италия, шести етап, мъже Евроспорт 1
14.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1
15.15 „Крумовград“ - „Славия“ Диема спорт
17.45 „Локомотив“ (Пд) - „Ботев“ (Вр) Диема спорт
19.15 Баскетбол, „Спартак“ (Пл) - „Рилски спортист“ МАХ Спорт 2
20.00 „Райо Валекано“ - „Бетис“ МАХ Спорт 3
20.00 „Осасуна“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4
20.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1
20.15 „Септември“ - „Хебър“ Диема спорт
22.00 „Чарлтън“ - „Уикъмб“ Диема спорт 2
22.30 „Хетафе“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 3
22.30 „Еспаньол“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
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