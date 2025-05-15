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Спортът по ТВ в четвъртък (15 май)

Спортът по ТВ в четвъртък (15 май)

15 Май, 2025 06:15 311 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (15 май) - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.15 Колоездене: Обиколка на Италия, шести етап, мъже Евроспорт 1

14.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

15.15 „Крумовград“ - „Славия“ Диема спорт

17.45 „Локомотив“ (Пд) - „Ботев“ (Вр) Диема спорт

19.15 Баскетбол, „Спартак“ (Пл) - „Рилски спортист“ МАХ Спорт 2

20.00 „Райо Валекано“ - „Бетис“ МАХ Спорт 3

20.00 „Осасуна“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4

20.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

20.15 „Септември“ - „Хебър“ Диема спорт

22.00 „Чарлтън“ - „Уикъмб“ Диема спорт 2

22.30 „Хетафе“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 3

22.30 „Еспаньол“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4

02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2


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