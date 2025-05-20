Ясни са повиканите в националния за приятелските мачове с Кипър и Гърция

Нападател на Лудогорец се закани на ЦСКА и обяви: Целта ни е същинската фаза на ШЛ

Нападателят на Лудогорец - Квадво Дуа, говори преди предстоящия финал за Купата на България срещу ЦСКА. 28-годишният таран демонстрира силна форма сле ...