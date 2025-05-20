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Ясни са повиканите в националния за приятелските мачове с Кипър и Гърция

Ясни са повиканите в националния за приятелските мачове с Кипър и Гърция

20 Май, 2025 12:58 209 0

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Илиан Илиев обяви имената на играчите

Ясни са повиканите в националния за приятелските мачове с Кипър и Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове с Кипър в Пловдив (6 юни) и с Гърция на о-в Крит (10 юни).

Ето и пълния списък:

Вратари:
Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (Септември)

Защитници:
Християн Петров (Хееренвеен), Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (Фехервар), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Виктор Попов (Черно море), Николай Минков (Ботев Пд), Антон Недялков (Лудогорец)

Полузащитници:
Андриан Краев (Каса Пиа), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Илия Груев (Лийдс), Иван Йорданов (Лудогорец), Марин Петков (Левски), Станислав Иванов (Арда), Илиан Илиев (ЦСКА София), Станислав Шопов (ЦСКА София), Светослав Ковачев (Арда)

Нападатели:
Лукас Петков (Елверсберг), Божидар Краев (Уестърн Сидни), Мартин Минчев (Краковия)
Георги Русев (Лудогорец),
Алекс Колев (Левски),
Владимир Николов (Славия)


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