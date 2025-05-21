Спортът по ТВ в сряда (21 май)

11.00 „Ухан“ - „Хо Ши Мин“ Нова спорт
12.30 Тенис, турнир в Женева МАХ Спорт 1
13.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 3
13.00 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 11, мъже Евроспорт 1
15.00 „Хюндай“ - „Мелбърн“ Нова спорт
18.15 Минифутбол, Азербайджан – Бахрейн БНТ 3
19.00 Тенис, турнир в Женева МАХ Спорт 1
19.10 „Ал Насър“ - „Ал Халеедж“ МАХ Спорт 2
22.00 „Тотнъм“ - „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
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