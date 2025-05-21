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Спортът по ТВ в сряда (21 май)

Спортът по ТВ в сряда (21 май)

21 Май, 2025 06:15 230 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (21 май) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

11.00 „Ухан“ - „Хо Ши Мин“ Нова спорт

12.30 Тенис, турнир в Женева МАХ Спорт 1

13.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 3

13.00 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 11, мъже Евроспорт 1

15.00 „Хюндай“ - „Мелбърн“ Нова спорт

18.15 Минифутбол, Азербайджан – Бахрейн БНТ 3

19.00 Тенис, турнир в Женева МАХ Спорт 1

19.10 „Ал Насър“ - „Ал Халеедж“ МАХ Спорт 2

22.00 „Тотнъм“ - „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън

02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2


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