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Спортът по ТВ в четвъртък (5 юни)

Спортът по ТВ в четвъртък (5 юни)

5 Юни, 2025 06:15 648 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (5 юни) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

13.00 Тенис: Ролан Гарос, смесени двойки, финал Евроспорт 1

14.00 Минифутбол, Франция – България Нова спорт

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

14.00 Колоездене: Обиколка на Словения, втори етап, мъже Евроспорт 2

14.10 Австралия – Япония Диема спорт 3

14.30 Волейбол, Китай – Полша (жени) МАХ Спорт 2

15.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1

16.45 Индонезия – Китай Диема спорт 2

19.00 Бахрейн – Саудитска Арабия Диема спорт 3

19.00 ОАЕ – Узбекистан Диема спорт

19.00 Грузия – Фарьорски о-ви Нова спорт

21.15 Ирак – Южна Корея Диема спорт 2

21.15 Катар – Иран Диема спорт

22.00 Испания – Франция Диема спорт 3

22.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, първи ден Евроспорт 2

23.00 Волейбол, Българя – Доминиканска република (жени) МАХ Спорт 2

03.00 Волейбол, САЩ – Бразилия (жени) МАХ Спорт 2

03.30 НБА, финален плейоф Диема спорт 2


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