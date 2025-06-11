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Спортът по ТВ в сряда (11 юни)

Спортът по ТВ в сряда (11 юни)

11 Юни, 2025 06:24 465 1

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (11 юни) - 1
Снимка:
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

08.30 Волейбол, Полша – Нидерландия (мъже) МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Херцогенбош МАХ Спорт 3

16.25 Колоездене: Критериум Дофине, четвърти етап, мъже Евроспорт 1

18.00 Волейбол, България – Италия (мъже) МАХ Спорт 2

19.30 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, квалификация Евроспорт 1

22.00 Овиедо – Алмерия МАХ Спорт 4

22.15 Баскетбол, плейоф в Испания Диема спорт 2

22.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, втора свободна тренировка Евроспорт 1

23.30 Волейбол, Аржентина – Франция (мъже) МАХ Спорт 2

03.30 НБА, Оклахома – Индиана Диема спорт 2


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    1 0 Отговор
    Благодаря

    06:55 11.06.2025

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