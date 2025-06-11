Спортът по ТВ в сряда (11 юни)

08.30 Волейбол, Полша – Нидерландия (мъже) МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Херцогенбош МАХ Спорт 3
16.25 Колоездене: Критериум Дофине, четвърти етап, мъже Евроспорт 1
18.00 Волейбол, България – Италия (мъже) МАХ Спорт 2
19.30 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, квалификация Евроспорт 1
22.00 Овиедо – Алмерия МАХ Спорт 4
22.15 Баскетбол, плейоф в Испания Диема спорт 2
22.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, втора свободна тренировка Евроспорт 1
23.30 Волейбол, Аржентина – Франция (мъже) МАХ Спорт 2
03.30 НБА, Оклахома – Индиана Диема спорт 2
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1 Град Козлодуй
06:55 11.06.2025